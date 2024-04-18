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«Кто за язык тянул?» Генерал ВСУ раскритиковал киевский режим после ударов ВКС России

«Кто за язык тянул?» Генерал ВСУ раскритиковал киевский режим после ударов ВКС России

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой» раскритиковал киевский режим после ударов ВКС России.

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