Причины возникновения целлюлита

Слово «целлюлит» происходит от двух латинских слов – «cellula» (ячейка) и «it» (воспаление). В медицине данным термином называют вызванное микробами воспаление подкожно-жировой клетчатки, которое требует антибиотикотерапии.
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