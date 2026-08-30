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Это не подлежит обсуждению, вопрос закрыт: Бельгия блокирует изъятие замороженных активов РФ

Это не подлежит обсуждению, вопрос закрыт: Бельгия блокирует изъятие замороженных активов РФ

Бельгия, в которой находится большая часть замороженных активов РФ, выступила против их использования для финансирования Украины.

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