В Госдуме предложили привлекать к ответственности родителей детей-квадроберов

Парламентарий направил обращение Уполномоченному по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение Уполномоченному по правам ребёнка при президенте России по поводу квадроберов.
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