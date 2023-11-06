Лидерство биржи Binance сокращается по мере того, как конкуренты набирают силу

Согласно новому отчету платформы анализа данных 0xScope, Binance остается доминирующим игроком на рынке криптовалютных бирж, но за последний год ее лидерство ослабло, поскольку конкурирующие биржи набирают силу.
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