Брат 2.0: Юра Борисов в Якутии, Дейзи Ридли в боевике

Продолжается успешный прокат «Красного шелка», который не сбавляет ход. В российский прокат вышел один из самых ожидаемых проектов года с Юрой Борисовым в главной роли — криминальная драма «Кончится лето», отчасти основанная на реальных событиях в Якутии.
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