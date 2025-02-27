Брат 2.0: Юра Борисов в Якутии, Дейзи Ридли в боевике

Продолжается успешный прокат «Красного шелка», который не сбавляет ход. В российский прокат вышел один из самых ожидаемых проектов года с Юрой Борисовым в главной роли — криминальная драма «Кончится лето», отчасти основанная на реальных событиях в Якутии.