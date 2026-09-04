Издание "Страна": пожар охватил склады в Святопетровском

В селе Святопетровском Киевской области Украины вспыхнул масштабный пожар на складах. Украинское издание "Страна" опубликовало фото, демонстрирующее огромный столб дыма, свидетельствующий о серьёзности происшествия в регионе.
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