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Царьград

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Издание "Страна": пожар охватил склады в Святопетровском

Издание "Страна": пожар охватил склады в Святопетровском

В селе Святопетровском Киевской области Украины вспыхнул масштабный пожар на складах. Украинское издание "Страна" опубликовало фото, демонстрирующее огромный столб дыма, свидетельствующий о серьёзности происшествия в регионе.

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