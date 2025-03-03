Новый бундестаг: кризис продолжится

Почему после выборов Берлин вдруг начал спорить с Вашингтоном и есть ли будущее у канцлерин из АдГEPA Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц когда-то ратовал за восстановление отношений с Россиейчитайте на monocle.