46 лет Маколею Калкину: мальчик, которого знала вся планета, вырос — что с ним стало после оглушительной славы

Есть что-то почти странное в том, что Маколею Калкину уже 46 лет. Для миллионов зрителей он по-прежнему тот самый Кевин Маккалистер — мальчик с широко раскрытыми глазами, который остался один в огромном доме и сумел перехитрить двух грабителей.