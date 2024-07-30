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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» расторг контракт с Евгением Свечниковым по соглашению сторон

Клуб расторг контракт с 27-летним нападающим по соглашению сторон. В минувшем сезоне Евгений Свечников провел 31 игру в регулярном чемпионате и набрал 13 (8+5) баллов.

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