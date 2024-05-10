Пышность и гордость: реакция мировых СМИ на парад в честь Дня Победы

Алексей Горшков

Ну и должность! Вроде, Карин Жан-Пьер - ПОЛНАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ Псаки - и чернокожая, и лесбиянка - а такая же ТУПАЯ !!! Интересно - на эту должность сразу ТАКИХ отбирают, или тупеют УЖЕ на этой должности?!