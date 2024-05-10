Россия провела военный парад в честь 79-й годовщины Дня Победы. Этим ежегодным событием отмечается победа Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне.
Пышность и гордость: реакция мировых СМИ на парад в честь Дня Победы
Комментарии
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Русская Северяночка
Пиндосы конченные критины
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9 час.
Алексей Горшков
Ну и должность! Вроде, Карин Жан-Пьер - ПОЛНАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ Псаки - и чернокожая, и лесбиянка - а такая же ТУПАЯ !!! Интересно - на эту должность сразу ТАКИХ отбирают, или тупеют УЖЕ на этой должности?!
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5 час.
Алексей Горшков
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5 час.
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