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Пышность и гордость: реакция мировых СМИ на парад в честь Дня Победы

Пышность и гордость: реакция мировых СМИ на парад в честь Дня Победы

Россия провела военный парад в честь 79-й годовщины Дня Победы. Этим ежегодным событием отмечается победа Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне.

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Комментарии
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Русская Северяночка
Пиндосы конченные критины
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9 час.
Алексей Горшков
Ну и должность! Вроде, Карин Жан-Пьер - ПОЛНАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ Псаки - и чернокожая, и лесбиянка - а такая же ТУПАЯ !!! Интересно - на эту должность сразу ТАКИХ отбирают, или тупеют УЖЕ на этой должности?!
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5 час.
Алексей Горшков
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5 час.

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