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В Дагестане пропала 22-летняя спортсменка, расстроившись после первого в жизни проигрыша

В Дагестане пропала 22-летняя спортсменка, расстроившись после первого в жизни проигрыша

В воскресенье спортсменка из Осетии, чья непобедимая карьера продолжалась уже целых 10 лет, неожиданно потерпела поражение на турнире.

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