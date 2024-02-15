В Дагестане пропала 22-летняя спортсменка, расстроившись после первого в жизни проигрыша

В воскресенье спортсменка из Осетии, чья непобедимая карьера продолжалась уже целых 10 лет, неожиданно потерпела поражение на турнире.
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