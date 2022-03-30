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Доллару и евро предложена замена

Доллару и евро предложена замена

Эксперты говорят о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами. Идея отказа от использования мировых резервных валют (прежде всего доллара и евро) в международных расчетах за базовые товары продолжает набирать силу.

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