Доллару и евро предложена замена

Эксперты говорят о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами. Идея отказа от использования мировых резервных валют (прежде всего доллара и евро) в международных расчетах за базовые товары продолжает набирать силу.
Эксперты говорят о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами. Идея отказа от использования мировых резервных валют (прежде всего доллара и евро) в международных расчетах за базовые товары продолжает набирать силу.
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