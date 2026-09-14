Журналист из Финляндии: Русскоязычных лишают земли ради безопасности

Поче­му упав­шие на тер­ри­то­рии Фин­лян­дии бес­пи­лот­ни­ки с бое­вым заря­дом офи­ци­аль­но не при­зна­ли угро­зой для жите­лей? Поче­му дис­кус­сия о двой­ном граж­дан­стве каса­ет­ся преж­де все­го рос­си­ян, а не всех кате­го­рий? На каком осно­ва­нии обла­да­те­ли вто­ро­го пас­пор­та могут быть огра­ни­че­ны в пра­ве на недви­жи­мость? И где про­хо­дит гра­ни­ца меж­ду без­опас­но­стью и .