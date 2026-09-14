Журналист из Финляндии: Русскоязычных лишают земли ради безопасности

Почему упавшие на территории Финляндии беспилотники с боевым зарядом официально не признали угрозой для жителей? Почему дискуссия о двойном гражданстве касается прежде всего россиян, а не всех категорий? На каком основании обладатели второго паспорта могут быть ограничены в праве на недвижимость? И где проходит граница между безопасностью и .
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