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РФ ожидает, что Абхазия исполнит обязательства по российским инвестициям, поставки электричества продлятся до конца февраля

РФ ожидает, что Абхазия исполнит обязательства по российским инвестициям, поставки электричества продлятся до конца февраля

Россия приняла решение о социальном перетоке электричества в Абхазию, поставки продлятся до конца февраля, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова Россия ожидает, что в Абхазии будут исполнять союзнические обязательства, включая создание условий для российских инвестиций на законодательном уровне.

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