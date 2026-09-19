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Самад смеялся, а Ильдяр плакал в зале суда: жесткий судья наказал приезжих за наглую дерзость

Самад смеялся, а Ильдяр плакал в зале суда: жесткий судья наказал приезжих за наглую дерзость

Цена дешевого бахвальства: как показная бравада двоих нарушителей на скамье подсудимых сменилась шоком от сурового приговора Судебные заседания по делам о хулиганстве редко обходятся без эмоций, но то, что развернулось в зале районного суда в один из обычных дней, больше напоминало сюрреалистичный спектакль с двумя совершенно разными актерами.

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