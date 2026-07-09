Россиянин из Казани доехал до Парижа на Lada Priora и попал на камеру

Кадры появились в социальных сетях.Кадры появились в социальных сетях.На размещенном в сети видео заметно, как черная Lada Priora останавливается на проезжей части, из машины выходит водитель, который начинает танцевать под музыку.
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