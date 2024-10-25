Школьники из России заняли первое место на олимпиаде по экологии в Сириусе Школьники из российской сборной завоевали одно золото, два серебра и две бронзы.
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Школьники из России заняли первое место на олимпиаде по экологии в Сириусе Школьники из российской сборной завоевали одно золото, два серебра и две бронзы.