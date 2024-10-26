Моди рассказал Шольцу о впечатлении от встреч с Путиным и Зеленским

Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встреч с Путиным и Зеленским, о шагах, которые Индия предпринимает для ведения переговоров со сторонами конфликта на Украине, и «некоторых идеях», которые с ними обсуждались, сообщили в МИД России.