Моди рассказал Шольцу о впечатлении от встреч с Путиным и Зеленским

Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встреч с Путиным и Зеленским, о шагах, которые Индия предпринимает для ведения переговоров со сторонами конфликта на Украине, и «некоторых идеях», которые с ними обсуждались, сообщили в МИД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии