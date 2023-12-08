«Филипп — удивительный мужчина»: муза Киркорова рассказала об их отношениях

В окружении певца уверены, что пара скоро сыграет свадьбу. Фото с премьеры комедии «Тёща» кинокомпания «Централ Партнершип»Предполагаемая невеста Филиппа Киркорова поделилась редким комментарием о том, какие отношения её связывают с певцом.
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