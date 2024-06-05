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Россия, Китай и Иран призвали Запад возобновить ядерную сделку с Тегераном

Россия, Китай и Иран призвали Запад возобновить ядерную сделку с Тегераном

В заявлении России, Китая и Ирана говорится, что Франция, Германия, Великобритания и США «к сожалению», продолжают игнорировать вопросы по возобновлению сделки из-за «собственных политических соображений».

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