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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич подрался с Хольмбергом в матче с «Торонто» и забил в пустые ворота, прервав серию из 3 игр без очков

«Сент-Луис» обыграл «Лифс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  В третьем периоде в зоне канадского клуба произошла стычка с участием нескольких игроков обеих команд.

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