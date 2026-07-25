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Виктор Орбан по-русски процитировал Чернышевского во время речи перед венграми

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своей речи в румынском городе Бэиле-Тушнад обратился к актуальным вопросам страны, процитировав название романа Николая Чернышевского «Что делать?» на русском языке.

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