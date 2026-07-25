Виктор Орбан по-русски процитировал Чернышевского во время речи перед венграми

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своей речи в румынском городе Бэиле-Тушнад обратился к актуальным вопросам страны, процитировав название романа Николая Чернышевского «Что делать?» на русском языке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии