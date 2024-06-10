Сколько доплачивают к пенсии в 2024 году за советский стаж: разбираем на примере

Советский Союз давно перестал существовать, но он остается частью нашей истории — и каждый гражданин, который сейчас выходит на пенсию, имеет хотя бы небольшой стаж работы, который приходится на советский период.
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