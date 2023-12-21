Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Роспотребнадзор сообщает о гриппе А у детей из поезда Тюмень — Адлер

Роспотребнадзор сообщает о гриппе А у детей из поезда Тюмень — Адлер

Роспотребнадзор: у детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп А У 60 детей из 125 наблюдаются признаки ОРВИ, причем у 15 из них лабораторно подтвержден грипп А, уточнил глава Саратовской области Бусаргин.

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