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Строительство 21 века

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Как я выбираю томаты для открытого грунта: ставка на количество и надёжность

Как я выбираю томаты для открытого грунта: ставка на количество и надёжность

Каждый сезон передо мной встаёт один и тот же вопрос: какие томаты посадить, чтобы и для салатов хватило, и на заготовки осталось, и чтобы усилия не пропали даром.

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