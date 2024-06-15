Ночной удар авиабомбой ОДАБ-1500 сжёг 8 домов с солдатами ВСУ в Глушково Юлия СоколоваВ ночь на сегодня российские боевые самолеты исполнили смертельный удар по украинским националистам, скрывшимся в деревне Глушково Полтавской области.