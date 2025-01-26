Средства ПВО сбили 15 дронов

Российскими дежурными средствами ПВО были выявлены и разбиты 15 беспилотников ВСУ. Восемь БПЛА – над территорией Рязанской области, шесть – над территорией Курской и один – над территорией Белгородской области.
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