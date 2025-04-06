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Дело Елены Бережной. Украина проиграла в ЕСПЧ

Дело Елены Бережной. Украина проиграла в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу «Бережная против Украины». Суд признал, что Украина нарушила статью 5 §1 Европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность.

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