Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Козлов выступил на митинге в Тель-Авиве

Уроженец России Андрей Козлов, находившийся в плену радикального палестинского движения ХАМАС и освобожденный в начале июня Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), почтил на многотысячном митинге в Тель-Авиве память шести израильских заложников, найденных убитыми в конце августа.
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