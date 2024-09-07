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Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Козлов выступил на митинге в Тель-Авиве

Освобожденный из плена ХАМАС россиянин Козлов выступил на митинге в Тель-Авиве

Уроженец России Андрей Козлов, находившийся в плену радикального палестинского движения ХАМАС и освобожденный в начале июня Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), почтил на многотысячном митинге в Тель-Авиве память шести израильских заложников, найденных убитыми в конце августа.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Как интересно: израильтяне становятся россиянами... Убивать не надо жителей стран вокруг себя. А это длится десятилетиями... Возомнили себя пупами земли.
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16 час.
Vova Гарин
Всё на местах по фамилии и к бабке не ходи.
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15 час.

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