Трамп: Зеленский не хочет заканчивать войну, да и никогда не хотел этого Зеленский не хочет заканчивать войну на Украине и, видимо, никогда не хотел этого.
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