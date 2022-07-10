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«Они смеются нам в лицо» – пленные нацисты «Азова» воодушевлены обменом

«Они смеются нам в лицо» – пленные нацисты «Азова» воодушевлены обменом

Владимир Гладков.   Сдавшиеся в плен нацисты «Азова», которые сейчас содержатся в ДНР, на фоне недавнего обмена и выдачи Украине раненых «побратимов» из «Азовстали»  – абсолютно уверены и в своей безнаказанности, рассчитывая на скорое освобождение.

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