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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Значение Царских часов перед Рождеством, почему в 2024 году их чтение перенесли на 5 января

Значение Царских часов перед Рождеством, почему в 2024 году их чтение перенесли на 5 января

Значение Царских часов перед Рождеством, почему в 2024 году их чтение перенесли на 5 января Алёна ЮрьеваЦарские часы перед Рождеством — уникальная и духовно насыщенная традиция, погружающая верующих в особую атмосферу празднования.

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