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Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что Израиль финансировал радикальную палестинскую организацию ХАМАС с целью ослабить Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), которое контролировало Палестинскую автономию.

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