Назван популярный жанр кино у россиян

Чаще всего во время путешествий россияне смотрят комедии, семейные фильмы и триллеры. При этом регионами-киноманами, жители которых больше всего времени проводят за просмотром фильмов и сериалов, стали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Республика Алтай.
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