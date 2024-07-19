Вы кто такие, вообще?

Вынесенный в заголовок вопрос, адресованный Президентом РФ Владимиром Путиным западной политической верхушке, бесцеремонно навязывающей всему миру свой мародерский «порядок, основанный на правилах», только на первый взгляд выглядит сугубо эмоциональным всплеском.