Вы кто такие, вообще?

Вынесенный в заголовок вопрос, адресованный Президентом РФ Владимиром Путиным западной политической верхушке, бесцеремонно навязывающей всему миру свой мародерский «порядок, основанный на правилах», только на первый взгляд выглядит сугубо эмоциональным всплеском.
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