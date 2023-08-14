Конфликт на востоке Украины уже не первый год занимает главные строки мировых СМИ. Безусловно, эта война оставила свой отпечаток не только на самой стране, но и на множестве людей, которые были втянуты в этот кровопролитный конфликт.
Конфликт на востоке Украины: Куда исчезли иностранные наемники?
Комментарии
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людмила пригарина
И что? Может и весь остальной мир "грохнуть"? Ну чтобы претедентов на Сверхдержаву не оставить. Самим вернуться в первобытно-общинный строй? В этом вы счастье видите для всех?
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5 час.
Дмитрий Бакланов
Железный занавес при Брежневе круче теперешних санкций.
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2 час.
Вячеслав Бареев
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1 час.
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