ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Ну что же вы милочка", - врач "помогла", а теперь ждет в гости СК РФ

"Ну что же вы милочка", - врач "помогла", а теперь ждет в гости СК РФ

Politiki.net все изображения из открытых источников. Увы, я не могу написать этот короткий очерк так, как хотелось бы, как того заслуживает данная вопиющая ситуации.

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Комментарии
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Александр Sh
выслать в зад, с волчьим билетом!
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2 час.
Вячеслав 5
без границы нет государства.
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2 час.
Зоя Копань
Некоторые заукраинцы стараются вернуться на Окраину через РФ, наши на границе очень тщательно шерстят  их и телефоны просматривают, (если он подчистен, то сразу понятно что зачищали) многих развернули назад в &quot;демократическую Европу&quot;
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1 час.

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