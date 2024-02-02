Politiki.net все изображения из открытых источников. Увы, я не могу написать этот короткий очерк так, как хотелось бы, как того заслуживает данная вопиющая ситуации.
"Ну что же вы милочка", - врач "помогла", а теперь ждет в гости СК РФ
Комментарии
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Александр Sh
выслать в зад, с волчьим билетом!
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2 час.
Вячеслав 5
без границы нет государства.
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2 час.
Зоя Копань
Некоторые заукраинцы стараются вернуться на Окраину через РФ, наши на границе очень тщательно шерстят их и телефоны просматривают, (если он подчистен, то сразу понятно что зачищали) многих развернули назад в "демократическую Европу"
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1 час.
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