"Ну что же вы милочка", - врач "помогла", а теперь ждет в гости СК РФ

Зоя Копань

Некоторые заукраинцы стараются вернуться на Окраину через РФ, наши на границе очень тщательно шерстят их и телефоны просматривают, (если он подчистен, то сразу понятно что зачищали) многих развернули назад в "демократическую Европу"