Осужденные по делу Arctic Sea пытались изменить приговор

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Осужденные по делу о захвате сухогруза Arctic Sea пытались изменить приговор, ссылаясь на отсутствие задания завладеть имущество, незнание значения термина "пиратство", а также на заболевания, говорится в материалах по делу, которые есть в распоряжении РИА Новости.