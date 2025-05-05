Осужденные по делу Arctic Sea пытались изменить приговор

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Осужденные по делу о захвате сухогруза Arctic Sea пытались изменить приговор, ссылаясь на отсутствие задания завладеть имущество, незнание значения термина "пиратство", а также на заболевания, говорится в материалах по делу, которые есть в распоряжении РИА Новости.
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