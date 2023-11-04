Военная хроника проанализировала результаты наступления ВСУ за пять месяцев

Активные боевые действия начались 4 июня, на данный момент наступление ВСУ не прекращено, но уже очевидно, что оно теряет темп и сохраняется больше для создания видимости, чем для достижения реальных целей, сообщила Военная хроника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии