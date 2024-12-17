Lancia Mizar: что это вообще было?!

Итальянский автомобиль обязан быть красивым? Этот стереотип укоренился еще в середине прошлого века. Поэтому, когда в 1972 году компания Lancia представила модель Beta, автомобильные журналисты и преданные клиенты марки стали задавать один и тот же вопрос: а что это такое? И почему «это» несет на себе эмблемы Lancia? Ситуацию частично удалось переломить год спустя, когда дебютировала дерзкая Beta Coupe, но Beta Berlina по-прежнему оставалась «гадким утенком» в модельном ряду Lancia.