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Царьград

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У пострадавших в ходе терактов 11 сентября выросло число случаев рака до 57 тысяч человек

У пострадавших в ходе терактов 11 сентября выросло число случаев рака до 57 тысяч человек

Число онкозаболеваний среди выживших после теракт выросло на 1680% за 10 лет, а врачи фиксируют редкие виды опухолей, которых раньше почти не встречалось.

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