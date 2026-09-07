Горячие тосты с творожно-сырной начинкой

Сэндвичи в аэрогриле — отличный вариант для быстрого и сытного завтрака или перекуса. Благодаря циркуляции горячего воздуха хлеб хорошо подрумянивается, а начинка прогревается, красиво запекается, оставаясь при этом мягкой и сочной.