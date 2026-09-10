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Газета.ру

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В Ступине врачи спасли мужчину после удара током в 4000 вольт

В Ступине врачи спасли мужчину после удара током в 4000 вольт

В подмосковном Ступине врачи спасли мужчину после удара током в 4000 вольт. В больницу он поступил, уже находясь в коме, однако после оперативного вмешательства медиков уже спустя сутки пришёл в сознание, сообщили 360.

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