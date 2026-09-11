Артём Карпукас: Это, наверное, самый несправедливый результат из всех матчей, в которых я когда-либо принимал участие

Новичок «Зенита» Артём Карпукас в интервью пресс-службе «сине-бело-голубых» прокомментировал матч с ЦСКА, в котором питерцы несмотря на явное преимущество по игре - уступили 1:2.
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