Сотрудниками полиции Красноярска задержан подозреваемый в 11 кражах из частных домов на сумму более 500 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска городской полиции задержали подозреваемого в кражах из частных домов в Центральном районе Красноярска.
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