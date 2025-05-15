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Мария Багреева: оборот московской розницы вырос на 3,2% в первом квартале

Мария Багреева: оборот московской розницы вырос на 3,2% в первом квартале

По итогам первого квартала 2025 года оборот московской розничной торговли составил 1,9 трлн рублей – это на 3,2% больше в сопоставимых ценах, чем в первом квартале прошлого года, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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