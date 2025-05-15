Мария Багреева: оборот московской розницы вырос на 3,2% в первом квартале

По итогам первого квартала 2025 года оборот московской розничной торговли составил 1,9 трлн рублей – это на 3,2% больше в сопоставимых ценах, чем в первом квартале прошлого года, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии