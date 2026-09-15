Атаки украинских БПЛА на российские регионы: главное за 15 сентября

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 222 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Вебкамщицу заподо...
- ЛЛ Собянин сообщил о...
- ЛЛ Армия России нане...
Загрузка комментариев…