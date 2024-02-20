Диетолог Журавлева: с наступлением весны рацион должен измениться кардинально

Чтобы подготовить организм к изменению погоды с завершением зимы, нужно изменить рацион питания. С наступлением боле теплого времени года он должен измениться кардинально, считает диетолог Полина Журавлева.
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