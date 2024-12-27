ВСУ встали у последней черты, дальше — полный провал: Карта специальной военной операции на Украине на 27 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине карта боевых действий становится ключевым инструментом для понимания текущей ситуации на разных участках фронта.